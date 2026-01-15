Gümüş, rekor seviyeye yükseldikten sonra ABD’nin kritik minerallerin ithalatına yönelik gümrük tarifeleri uygulamaktan şimdilik vazgeçmesiyle sert şekilde düştü.

“Beyaz metal” olarak adlandırılan gümüş yüzde 7,3’e varan düşüş kaydetti. Son dört seansta yüzde 20’nin üzerinde yükselen gümüşte, kâr satışlarının da düşüşte etkili olduğu değerlendiriliyor.

ABD’nin gümüşün yanı sıra platin ve paladyuma yönelik olası gümrük tarifelerine ilişkin endişeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın kritik minerallerde yeterli arzın sağlanması için ikili anlaşmalar müzakere edileceğini söylemesiyle geçici olarak hafifledi. Trump, tedarik zincirlerini geliştirmek amacıyla ithalatta yalnızca oran bazlı tarifeler değil, fiyat tabanları da gündeme getirdi; ancak Çarşamba günü geç saatlerde yayımlanan açıklamaya göre, gelecekte vergi uygulanmayacağını da tamamen söylemedi.