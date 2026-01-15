Bunlar da ilginizi çekebilir

Acapulco Otel’de, saat 15.00’te KKTC Ekonomik Örgütler Platformu ile toplantı gerçekleştirecek olan Yılmaz, akşam temaslarını tamamlayarak adadan ayrılacak.

Cevdet Yılmaz, 10.30’da ise Lefkoşa Concorde Otel’de “Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi Lansman Töreni”ne katılacak.

Yılmaz, yarın sabah 09.00’da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek.

Yılmaz, saat 19:00’da Ercan’a gelecek ve gelişinin ardından Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.

