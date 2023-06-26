Bakanlar Kurulu, görev süresi dolan KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay'ın yeniden atanmasına karar verdi.
Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Günay, 3 Mayıs 2018 tarihinde Merkez Bankası başkanlığına atanmıştı.
Bakanlar Kurulu, görev süresi dolan KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay'ın yeniden atanmasına karar verdi.
Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Günay, 3 Mayıs 2018 tarihinde Merkez Bankası başkanlığına atanmıştı.
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