Bakanlar Kurulu, görev süresi dolan KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay'ın yeniden atanmasına karar verdi. 

Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

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Günay, 3 Mayıs 2018 tarihinde Merkez Bankası başkanlığına atanmıştı. 