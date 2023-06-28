İş insanı Ramazan Gündoğdu, “Bayramda gümrük memurlarının mesaileri dolduğu için ve deniz limanlarında gümrük memuru olmayacağı için ziyaretçi gelen tekneler bayram bitene kadar günlerce açıkta bekleyecek. Bunu çözmek lazım” dedi. 7

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkan Vekili ve Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kıbrıs Genel Başkanı Ramazan Gündoğdu, KTV ekranlarında yayınlanan Sabah Sabah programında Haluk Yerli’nin konuğu oldu.

25 Haziran milletvekilliği ara seçimi konusunda görüşlerini beyan eden Gündoğdu, iş insanları olarak kendileri için önemli olan konunun istikrar olduğuna değindi. “Bizim istikrar dediğimiz mümkün olduğu kadar kesintisiz hükümetler, icraatların halka dokunabilir olması, iş dünyasını da sıkıntıya sokmayan icraatlar olmasıdır” diyen Gündoğdu, doğru adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Deniz limanlarının durumu hakkında örnekler veren Gündoğdu, Güney Kıbrıs’ın yeni yatırımlarıyla birlikte 3bin 150 yat bağlama kapasitesi var. KKTC’de ise 600 civarında bu sayı. Bu kapasitenin artması lazım ama marina mezarlığına dönüşmemeli. Marinalar deniz kirliliğine de yol açmamalı, bugünün modern koşullarına göre inşa edilmelidir” dedi

Özelleştirmenin önemi ve bazı örnekler vererek sözlerine devam eden Gündoğdu, Mersin Limanı’nı alan firmanın, İskenderun Limanı’nın ihalesini de aldığını ama daha sonra ihale kurulunun bölgesel rekabeti bozduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiğini ifade ederek bu gibi konulara dikkat ederek adımlar atılmasının önemine değindi.

“Marina yatırımlarına ihtiyaç var”

Gündoğdu yeni marina yatırımlarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Akdeniz coğrafyasında ciddi bir yat trafiği var. Artık başka bir ülkenin vatandaşı okyanusu geçerken belki gemisini profesyonellere taşıtıyor ama Akdeniz’e girdikten sonra kendisi teknesine geçiyor ve Akdeniz çanağını dolaşıyor. Buradan bakınca Türkiye’ye kadar işler ilerliyor. Bu taraflarda ise rezervasyon yapacak yer yok. Dolayısıyla marina yatırımlarına ihtiyaç var.” “Rumlar ceza için devrede!”

Son yıllarda Karpaz Gate Marina’nın girişimleri olduğunu söyleyen Gündoğdu, burasının Rumların gözünde tanınmış bir liman olmasa da Karpaz Gate’e giden teknelerin de Güney Kıbrıs tarafından cezalandırıldığını söyledi. “Biz bu ambargoları çok yaşıyoruz” diyen Güngördü, “Bu ayın 18’inde Hollanda’da hukukçumuz ve pazarlama müdürümüz Armatörler Birliği ile görüşmeye gitti. Rumlar eskisi gibi Kuzey’e gelen bir gemiyi tespit ettiğinde ve ardından Güney Kıbrıs Limanları’na uğrarsa ceza yazıyorlardı. Şimdi onu değiştirdiler, uğramasa da yazıyorlar. Bu tarafa geldikleri, açıktan yakıt aldığı, durduğunu bildikleri bir geminin doğrudan bağlı olduğu bayrak devletine yazı yazarak, ceza kesiyorlar. Bu büyük sıkıntı. Daha önce sadece Limasol’a yolunuz düşerse ceza alıyordunuz” diyerek konunun önemine vurgu yaptı.

“Bayramda gümrük hizmeti yok!”

Rumların yarattığı sıkıntılar devam ederken kendi içerdeki organizasyon sıkıntılarına da değinen Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti:

“Bayramda gümrük memurlarının mesaileri dolduğu için ve deniz limanlarında gümrük memuru olmayacağı için ziyaretçi gelen tekneler bayram bitene kadar günlerce açıkta bekleyecek. Bunu çözmek lazım. Şu an fiilen bu durum var.”

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi