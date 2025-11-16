Güneşköy’de kanunsuz av tespiti:

Kontroller sırasında A.A. (E-78)’nın 54 numaralı ava kapalı bölge içerisinde izinsiz avlandığı tespit edildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Altınova’da avcı yaralandı:

Aynı gün Altınova köyü İpsaro Mevkii’nde, 19 numaralı ava açık bölgede avlandığı sırada S.Y. (E-52)’ye kimliği henüz belirlenemeyen avcı ya da avcılar tarafından ateş açıldı. Saçmaların baş ve vücut bölgelerine isabet etmesiyle yaralanan S.Y., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi ve taburcu edildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.