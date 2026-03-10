CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Dinçürek, “4 büyük sağlık merkezinin 3’ü bitti, 4’üncüsü hızla yükseliyor. Girne Hastanesi bitti. Tıbbi cihazlarla ilgili bir kısmının ihalesi tamamladı, montaj yapıldığı gün hizmete girecek. Güzelyurt Hastanesi de bitme noktasında. Bu mu şov?’ diye sordu.

“Dijital Randevu Sistemine geçtik ama eski sistem de çalışıyor”

Hastane randevu sistemiyle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Dinçyürek şunları kaydetti:

“Biz dijital randevu sistemine geçtik ancak eski sistem de aynı şekilde işlemeye devam ediyor. Orada çalışan personel sayısını da artırdık, çalışma sürelerini de uzattık. Dijital Randevu Sistemi buna ekstra olarak hizmete girdi. Bunun yanında sistemde biz 60 hatta kadar çıktık. Biz hiçbir branşta gerek tam mesai gerek dijital randevu sistemi devreye girmeden önce birim zamanda kaç hasta bakılacaksa hasta başına süreyi uzattık ama kısaltmadık. Tam mesainin tam da burada anlamı var. Doğru bilgiye dayanmayan eleştiriler yapmayın.”

İlaç ihaleleri… “Bugüne kadar tek bir ihale iptal ettik”

İlaç ihaleleri ile ilgili de konuşan Dinçyürek, bakanlığı döneminde tek bir tane ihalenin iptal edildiğini kaydetti. Anavatan Türkiye hibe ile ilaç verdiği için ihalenin iptal edildiğini kaydeden Dinçyürek, “biz elimizdeki her imkânı kullanıyoruz. Bu devletin bize sağladığı hangi kaynak varsa onları da kullanıyoruz. Anavatan Türkiye’ye de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sağlığı çok ileriye taşıdık”

“Biz bu ülkede sağlığı devraldığımız yerden çok daha ileriye taşıyoruz” diyen Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, şunları söyledi:

“Mağusa Devlet Hastanesi’ne anjiyo cihazı geliyor. Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinin malzemeleri geldi. Son aylarda milyonlarca euroluk tıbbi cihaz yatırımı yaptık, insan kaynaklarına yapılan yatırımlar ayrı. Önümüzdeki aylarda hemşirelik sınavlarını yapıyoruz.”

ABD-İsrail İran savaşı… “Tüm tedbirleri aldık”

Yaşanan savaş durumuna da değinen Dinçyürek, üzerlerine düşen tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı. Hastane Afet Planları’nı harekete geçirdiklerini belirten Dinçyürek, her hastanenin kendi afet programının hazır olduğunu söyledi. Dinçyürek, sözlerinin sonunda üzerlerine düşeni yaptıklarını vurguladı.