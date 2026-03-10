Birlik tarafından yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan ekonomik yavaşlama ve özellikle turizm sektöründeki daralmanın iç piyasada süt ve süt ürünleri tüketimini ciddi şekilde azalttığı ifade edildi. Bu durumun yalnızca süt ürünleri imalatçılarını değil, sektörün tüm paydaşlarını doğrudan etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, süt ve süt ürünleri sektörünün çiftçisinden hayvan yetiştiricisine, yem üreticisinden süt toplayıcısına, imalatçısından dağıtımına kadar yaklaşık 54 bin kişinin geçimini sağladığı stratejik bir sektör olduğu vurgulandı.

Tüketimde yaşanan düşüş ve ekonomik yavaşlama nedeniyle sektörün tüm halkalarında ciddi bir baskı oluşmaya başladığı belirtilen açıklamada, mevcut koşulların devam etmesi halinde süt üretiminin sürdürülebilirliği ve sektörün geleceği açısından ciddi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Bu kapsamda Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, yerli üretimin korunması amacıyla Kuzey Kıbrıs’a ithal edilen süt ve süt ürünlerinin geçici süreyle durdurulması veya bu ürünlere uygulanan fonların artırılması yönünde acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Birlik, söz konusu talebin rekabet karşıtı bir yaklaşım olmadığını, zor bir dönemden geçen yerli üretimin ve üreticinin korunmasına yönelik geçici bir koruma tedbiri niteliği taşıdığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, yerli üretimin zayıflamasının yalnızca bir sektörü değil, ülke ekonomisini, gıda güvenliğini ve kırsal kalkınmayı da olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, devletin ilgili kurumlarını, sektör temsilcilerini ve tüm paydaşları yerli üretimin korunması ve sürdürülebilirliği için gerekli adımları atmaya davet etti.

Birlik, süt ve süt ürünleri sektörünün her zaman olduğu gibi ülke için üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceğini ancak bunun sürdürülebilmesi için bu zor dönemde yerli üretimin korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak açıklamasını tamamladı.