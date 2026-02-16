Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın, 19 Şubat’ta yapılması planlanan Gazze Barış Kurulu toplantısına gözlemci statüsünde katılacağını yazdılar.

Gazeteler ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarına da yer verdiler.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Gazze Barış Kuruluna gözlemci statüsünde yer alması için aldığı daveti kabul etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Hristodulidis, dün, katıldığı bir etkinlik sonrasında gazetecilerin konu hakkındaki sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamada, hem davetin, hem de ülke olarak orada bulunmalarının önemini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın bu toplantıya katılmasına olanak tanımasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hristodulidis, davetin Rum Yönetimi’nin Gazze ile ilgili planı nedeniyle yapıldığını da belirtti.

Başka Avrupa ülkesinin toplantıya katılması ihtimaline ilişkin bir soru üzerine Hristoduldis, İtalya’nın bu davete olumlu yanıt verdiğini bildiğini, hatta başka Avrupa ülkelerinin de katılacağını ancak başka Avrupa ülkelerinin resmi kararlarını açıklayamayacağını söyledi.

Gazze Barış Kuruluna şahsen kendisinin mi yoksa dışişleri bakanının m﻿ı katılacağı sorusu üzerine Hristodulidis, kendisinin veya Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un katılacağını, diğer Akdeniz ülkelerinin liderleriyle temas halinde olduklarını, kararın bugün netleşeceğini de dile getirdi.

Hristodulidis, Avrupa Birliği üyesi oldukları için AB üyesi Akdeniz ülkelerinin bazı liderleriyle temas halinde olduklarını da kaydetti ve bu çerçevede de davet ile toplantıda yer almalarının önemini ifade etti.

Gözlemci statüsüne ilişkin soruyu da yanıtlayan Hristodulidis, bu statünün özellikle iki konu için geçerli olduğunu, ilkinin; Gazze için sarfedilen çabaların güçlendirilmesi; ikincisinin ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Kurulu öngörüleriyle ilgili olduğunu ifade etti.

-Letimbiotis

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, 19 Şubat’ta Washington’da gerçekleştirilecek Gazze Barış Kuruluna gözlemci statüsünde katılma davetini kabul ettiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın bu toplantıya katılmasının, krizin ilk anından itibaren bölgede oynadığı role dayandığını belirten Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi ülke olarak bölgeye yakın bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Letimbiotis bir soru üzerine, toplantıda ABD Başkanı Trump’ın planının ileriki adımlarını ele alınacağını ifade etti.