Rum Meteoroloji Dairesi bugün 11.00-18.00 saatleri arasında geçerli olacak sarı uyarı yayınladı. Bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış şiddetinin saatte 35-50 milimetre arasında değişmesi muhtemel.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin KKTC'ye geldi

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin KKTC'ye geldi

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