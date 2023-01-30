Rum Meteoroloji Dairesi bugün 11.00-18.00 saatleri arasında geçerli olacak sarı uyarı yayınladı. Bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış şiddetinin saatte 35-50 milimetre arasında değişmesi muhtemel.
Rum Meteoroloji Dairesi bugün 11.00-18.00 saatleri arasında geçerli olacak sarı uyarı yayınladı. Bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış şiddetinin saatte 35-50 milimetre arasında değişmesi muhtemel.
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