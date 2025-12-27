Haravgi gazetesi başta olmak üzere Rum basınında yer alan haberlere göre, Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, yeni yangın söndürme uçaklarına ilişkin sürecin halen gelişim aşamasında olduğunu ifade etti.

Grigoriu, konuyla ilgili ihaleye dair bilgi vererek, satın alınması planlanan üç uçaktan birinin finansmanının Dayanıklılık ve Kurtarma Planı kapsamında karşılanacağını belirtti. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte yangınlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.