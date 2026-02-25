Politis gazetesi “İki Lider İlk Kez Kendi Başlarına Görüştü….İlerleme Olmaksızın Ancak Daha İyi Bir Anlayışla” başlıklarıyla verdiği haberinde, liderler arasında, BM arabuluculuğu olmadan dün gerçekleştirilen görüşmede, liderlerin sadece “yeniden bir araya gelmeleri” konusunda uzlaştığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmenin ara bölgede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin konutunda gerçekleştiğini anımsatan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, görüşmenin iki lidere; güçlü görüşlere sahip oldukları bazı konularda birbirlerinin pozisyonlarını daha iyi anlama fırsatı verdiğini belirtti.

Üçüncüler veya BM olmaksızın, iki liderin gerek Güven Yaratıcı Önlemler gerekse müzakerelere geri dönülmesi yöntemleri dahil olmak üzere öze ilişkin konularda samimi şekilde konuşma olanağı da bulduğunu belirten gazete, yine elde ettiği bilgilere dayanarak, bir sonraki liderler görüşmesinde belirli Güven Yaratıcı Önlemlerde ilerlemenin açıklanması ihtimalinin de bulunduğunu yazdı.

Gazete, bu önlemler içerisinde Derinya ve Astromerit-Zodya (Bostancı) sınır kapılarında seyrüsefer hizmeti, Kıbrıs Türk hellim üreticilerinin Bureay Veritas tarafından denetimlerinin kolaylaştırılması veya “Ay. Demet” (Metehan) geçiş kapısındaki üçüncü bir kabinin personelle donatılması gibi konuların bulunduğunu belirtti.

Gazete haberinde liderlerin görüşme sonrasındaki açıklamaları da geniş şekilde yer ayırdı.

Alithia gazetesi haberi; “Liderler Görüşmesi Sonuçsuz” başlığıyla aktarırken, iki lider arasındaki görüşme sonrasında ne ortak bir açıklama yapıldığını, ne de yeni GYÖ’nün açıklandığını yazdı.

İki lider arasındaki görüşmenin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin ilerlemeyi nitelendirebilecek belirli kararlar açıklanmaksızın ve ortak açıklama yapılmaksızın sona erdiğini yazan gazete, görüşme neticesinde GYÖ’lerde gecikme yaşandığının da teyit edildiğini belirtti.

Haravgi gazetesi, “Hristodulidis Ulusal Konseyin Toplanması ve Erhürman İle Yeni Görüşme Açıkladı” başlığıyla habere yer verdi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşme sonrasındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le, gelişmeleri değerlendirmek ve sonraki adımları belirlemek amacıyla yazılı görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise, liderler görüşmesi haberini “Guterres’e Doğrudan Açıklandı-Hristodulidis BM Genel Sekreterine Yönelik Mektubunda Ne Dedi” başlıklarıyla aktardı.

Gazete, Hristodulidis’in, BM Genel Sekreterine yönelik mektubunun içeriğine yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis, ilk önce AB Konseyi dönem başkanlığının ve de Mayıs ayındaki milletvekilliği seçimlerinin, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik taahhüdü herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini teyit etti.

Hristodulidis, ikinci olarak çözüme ilişkin temel parametreleri, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığın sağlanmasıyla tek egemenlik, tek temsiliyet ve tek vatandaşlık gibi olguları teyit ederken, üçüncü olarak ise Avrupa Birliği'nin ve özellikle Avrupa Komisyonu'nun özel temsilcisinin BM Genel Sekreterinin girişim sürecine dahil olmasının önemini vurguladı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis’in mektubunda Kırbıs sorununa ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlaması ve sarf ettiği çabalara ilişkin bağlılığını da dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis ayrıca Uluslararası Hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM tüzüğüne ilişkin bağlılığını da teyit etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantılardan da söz eden Hristodulidis, bunların; Kıbrıs sorununda yeni bir dinamik ile ilgili koşulların yaratılmasına olanak tanıdığını ve çözüm zeminin, iki kesimli iki bölgeli federasyon olarak kaldığını teyit etti.

Bir sonraki genişletilmiş toplantı için de hazır olduğunu ifade eden Hristodulidis, Crans Montana’daki müzakerelerin kazanımlarının da korunmasının önemini vurguladı.

Hristodulidis mektubunda, ayrıca sürecin yeniden başlamasına ilişkin beş noktadan oluşan sunduğu öneri konusunda da BM Genel Sekreterine bilgi verdi.

Gazete bunları “1. Üzerinde anlaşmaya varılan çöüm zeminin teyit edilmesi; 2) Crans Montana’ya kadar görüş birlikleriyle BM tarafından belge sunulması; 3) Bir sonraki Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantının gerçekleştirilmesi; 4) Müzakerelerin yeniden başlaması; 5) Dört geçiş noktasının (Mia Milia (Haspolat); Athienu (Kiracıköy)- Piroi (Gaziler)- Eylence; Luricina (Akıncılar)-Limbia ve Erenköy” şeklinde sıraladı.

Gazete aynı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşme sonrasında Başkanlık Sarayında yaptığı açıklamaya da yer verdi.