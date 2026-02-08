Haftalık Kathimerini edindiği bilgilere dayanarak 1,2 milyar euroluk ödeneğin ilk bölümünün 2026’nın ikinci yarısından itibaren alınmaya başlayacağını yazdı.

Gazeteye göre, Brüksel tarafından tamamı onaylanan ihtiyaç listesinde AB ülkelerinden satın alınması gereken her kalibreden mühimmat tank, helikopter ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor ancak Rum yönetiminin İsrail’den aldığı Barak kubbe sistemi ihtiyacını karşıladığı için uçaksavar ve füzesavarlar gibi hava savunma sistemleri yer almıyor.

Rum yönetimi SAFE aracılığıyla AB ülkelerinden satın alacağı silah sistemleri yanında, kendi imkanlarıyla AB üyesi olmayan ülkelerden silah sistemi alımına da devam edecek. Askeri kaynaklara göre bunlardan biri de İsrail. Kısa süre önce RMMO envanterine katılan Barak sistemini güçlendirmek üzere ilave bir sistem alım süreci devam ediyor. Rum askeri kaynakları Merkava tipi tankların seçenekler arasından çıkarılmamasını istiyor. Ancak hem İsrail “savaş hali” nedeniyle bu tankların ihracatını sınırlandırdı hem de yerel kaynak gerektirmeden SAFE üzerinden alınabilecek tank seçenekleri mevcut.

Rum yönetiminin silah sistemi listesinin en başında tank satın alımı bulunuyor. İlk aşamada elindeki mevcut 41 Rus malı tankı değiştirmek isteyen RMMO’nun iki seçeneği var: Alman Leopard ve Fransız Leclerc tankları. Tank seçimi alınacak tankların sayısına, fiyatına, yeni mi ikinci el mi olduğuna bağlı olacak ancak aralarındaki savunma iş birliği nedeniyle Fransa avantajlı görülüyor.

Listenin üst sıralarında RMMO’nun uçar imkanlarının güçlendirilmesi de yer alıyor. Kendi öz kaynaklarıyla 140 milyon euro harcayarak Fransa’dan 6 adet H145M tipi saldırı helikopteri alan Rum yönetimi, ilgili anlaşmadaki +6 seçeneğini bu kez tamamını SAFE kaynaklarıyla satın alacağı aynı tipte 5 saldırı helikopteri daha almak istiyor. Hava imkanlarının güçlendirilmesi başlığı altında insansız hava araçları (İHA) da var. İHA filosu, merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan İsrail ve Ukrayna şirketleri ile sınırlı olan RMMO, filosunu güçlendirmek için Yunan, Çek ve Polonya piyasalarına yöneliyor.