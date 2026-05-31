Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği) 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, çocukların yalnızca geleceğin değil, bugünün de temel hak öznesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, ülkedeki çocukların yaşam koşullarının mevcut hedeflerin gerisinde kaldığı ifade edildi.

Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte çocukların sağlık, beslenme ve eğitime erişiminin giderek zorlaştığı belirtilen açıklamada, kamusal sağlık ve eğitim sistemlerinin artan nüfusa paralel şekilde güçlendirilemediği ve gerekli yatırımların tamamlanamadığı ifade edildi. Bu durumun yapısal sorunları büyüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, ekonomik imkânı olanların özel sağlık ve eğitime erişebildiği, olmayanların ise kamusal hizmetlere ulaşmakta zorlandığı belirtilerek fırsat eşitsizliğinin arttığı vurgulandı.

Eğitim alanında geçici çözümlerin kalıcı hale geldiği, konteyner sınıflar gibi uygulamaların çocukların nitelikli ve eşit eğitim hakkını zedelediği ifade edildi. Sağlık alanında ise koruyucu hizmetlere erişim, güncel aşı takvimi ve birçok ülkede uygulanan erken tanı tarama programlarının yeterince uygulanmadığı, sağlık altyapısının yetersiz kaldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim ve kamusal hizmet alanlarında farklı protokollerle yürütülen uygulamaların şeffaflık, denetim ve eşitlik açısından soru işaretleri yarattığı ifade edildi. Bir protokol kapsamında ülkeyi ve ülke insanını tanımayan öğretmenlerle ilgili taciz iddialarının kabul edilemez olduğu da kaydedildi.

Çocukların sağlıklı gelişiminin yalnızca bireysel değil kamusal bir sorumluluk olduğu vurgulanan açıklamada, ekonomik koşulların yükünün çocukların omuzlarına bırakılmasının toplumsal geleceği zayıflattığı belirtildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin çağrıları ise şu şekilde sıralandı:

Kamusal sağlık sisteminin güçlendirilmesi, tüm dünyadaki tarama ve aşı programlarının tüm çocuklara ücretsiz sunulması

Kamusal eğitim altyapısının acilen iyileştirilmesi ve kamu-özel eğitim uçurumunun giderilmesi

Çocukların beslenme, sağlık ve eğitim hakkının modern standartlara uygun şekilde güvence altına alınması

Tüm uygulamaların şeffaf, denetlenebilir ve eşitlikçi olması

Çocuklara yönelik ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesi ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

Okullarda akran zorbalığına yönelik ciddi adımlar atılması

Sınıf geçme ve disiplin tüzüklerinin güncellenmesi

Açıklamanın sonunda, çocukların eşit, güvenli ve nitelikli bir yaşam hakkına sahip olduğu, bu hakkın ertelenemeyeceği vurgulandı. Tüm mücadelenin çocukların özgürce güldüğü, eşit, güvenli, ruhen ve bedenen sağlıklı bir ortamda büyüdüğü bir gelecek için olduğu ifade edildi.