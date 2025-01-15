Güney Lefkoşa'da Akropoli’de 24 yaşındaki bir Pakistanlının ölü bulunduğu olayla ilgili 3 Kıbrıslı Türk hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

6 Ocak akşamı ölü bulunan ve “Podamya”(Dereliköy) bölgesinde yaşanan kovalama sırasında Rum polisi tarafından öldürüldüğü tespit edilen 24 yaşındaki Pakistanlıyla ilgili gelişmeler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Haberlere göre, polis, dün olayla ilgili 4 tutuklama emri çıkardı, bunlardan 3’ü Kıbrıslı Türk, diğerini ise aracın şoförü olan bir Kamerunlu.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, yetkili bir polis kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada 3 Kıbrıslı Türk’ün muhtemelen kaçtığını ve şu anda KKTC’de olduklarını ileri sürdü. Gazete bahse konu kişilerin KKTC’de tutuklanması ve Güney Kıbrıs’a iade edilmesi için ilgili iki toplumlu komitenin bilgilendirilmiş olma ihtimaline de yer verdi.

Polisin, şüphelileri tespit etme, belirleme ve haklarında tutuklama emri çıkarmasında, kapalı devre kameralarının etkili olduğunu yazan gazete polisin, ilk önce o gece kovalamacanın yaşandığı kiralık aracı tespit ettiğini ardından ise 4 şüpheliye ulaştığını belirtti.

Olayla ilgili senaryonun, 24 yaşındaki Pakistanlının bulunduğu noktaya, kiralık araçla götürüldüğü, kovalama sırasında kiralık araçta olduğu ve polis kurşunuyla vurulduğu şeklinde olduğunu belirten gazete araç şoförü olduğuna inanılan Kamerunlunun tutuklanmasının ise kilit olarak addedildiğini yazdı.

Gazete bu olay araştırılırken, ara bölge üzerinden sığınmacıların yas dışı geçişi meselenin de açılmasının ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Haberde, Pakistan’ın Güney Kıbrıs büyükelçiliğinin, 24 yaşındaki Pakistanlının ölümüyle ilgili bilgi de talep ettiği de yer aldı.

Habere göre Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Antoniu, Pakistan elçiliğinin bilgi istedi ve gerekli bilgilendirmenin Rum yetkili makamları tarafından yapılacağını söyledi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi polisin, bahse konu aracı tespit etmesinin de an meselesi olduğunu yazdı.

Polisin, Kamerunlunun kiralık aracı, “Podamya” bölgesinde yaşanan kovalamacada, polise ait çift kabin araca çarpmasının ardından, tamir için kaportacıya götürdüğüne dair bilgiler topladığını da belirten gazete polisin, aracın bulunmasıyla birlikte karanlık noktaların aydınlatılacağına inandığını da yazdı.

Gazete kiralık aracın, KKTC'den gelen ve Güney Kıbrıs’a yasa dışı sığınmacı taşıyan insan kaçakçılarının kullandığı 3 araçtan biri olduğunu ifade eden gazete bu aracın, internet üzerinden kiralanması ve şirkete ait özel işaret taşımasıyla ilk andan itibaren bilindiğini yazdı.

Habere göre diğer iki aracın ise plaka numarası yok ve bir tanesinin bilindik bir Kıbrıslı Türk’e ait olduğu tahmin ediliyor.

Polisin, Kamerunluya ve araca ait fotoğrafları elinde bulundurduğuna da yer veren gazete, Kamerunlunun tespit edilmemesi durumunda bu verileri kamuoyuyla paylaşacağını yazdı.

Öte yandan “Sigmalive” internet sayfası bugünkü yayımında, söz konusu kiralık aracın polis tarafından tespit edildiğini ayrıca 39 yaşındaki Alain Martial Tchantchou isimli Kamerunlunun da tutuklandığını yazdı.

HRİSTODULİDİS

Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün, olayla ilgili Larnaka’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hristodulidis, olayla ilgili araştırmanın beklenmesi ve acele edilmemesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.