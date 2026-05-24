Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinde siyasi dengeleri değiştiren sonuçlar ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs devletine ait Gov.Cy verilerine göre sandıkların yüzde 88,7’sinin açıldığı saatlerde ilk kez seçimlere katılan ALMA yüzde 5,9 oy oranıyla 4 milletvekili, Doğrudan Demokrasi Kıbrıs hareketi ise yüzde 5,4 oy oranıyla yine 4 milletvekili çıkardı.

İlk seçimlerinde Meclis’e girmeyi başaran iki yeni siyasi hareket, Güney Kıbrıs siyasetinde dikkat çeken çıkış yaptı.

Öte yandan Güney Kıbrıs siyasetinin köklü partilerinden EDEK’in ise yüzde 3,2 oy oranında kaldığı ve mevcut tabloya göre milletvekili çıkaramadığı görüldü.

Seçim sonuçlarının ardından EDEK Genel Başkanı Nikos Anastasiou görevinden istifa etti.