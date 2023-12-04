Birkaç gün önce yaşanan olayda üç öğrencinin 13 yaşındaki bir öğrenciyi havaya kaldırdığını, ardından da yere fırlattığını yazan Fileleftheros gazetesi, öğrencinin düşme sonucunda bayıldığını ve okula ambulans çağrıldığını kaydetti.

Olay sonucunda öğrencinin omzunun kırıldığını kaydeden gazete, olayda yer alan üç öğrenciden birinin başka bir çocuğu yaralamaktan ötürü kısa süre önce okuldan uzaklaştırıldığını belirtti.

Haberde, yarın okulda konuyla ilgili bir toplantı yapılmasının planladığı ifade edildi.