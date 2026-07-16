Rum gazetelerinden Fileleftheros, haberi "Kıbrıs Sorununa İlişkin Haberleri Önceden Duyurdu" başlığıyla yayımlarken, Politis ise "Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı: Açıklamalar Geliyor... Gelişmelere Yönelik Hareketlilik mi, Sloganlar mı?" başlığını kullandı.

Alithia gazetesi haberi "Kıbrıs Sorunu Yeni Testte... Hristodulidis'ten, BM ve AB girişimlerini yoğunlaştırdığı zamanda hareketliliğe inandırma girişimi" başlığıyla verirken, Haravgi ise "Kıbrıs sorununda tetikte bir yaz mı? Hristodulidis ileriki günler için yeni gelişmeleri duyurdu" ifadelerini manşetine taşıdı.

Menelau: Genişletilmiş konferans yaz sonundan önce yapılabilir

Rum müzakereci Menelaos Menelau da Politis Radyo'ya yaptığı açıklamada, taraflarda siyasi irade bulunması halinde Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş konferansın yaz sonundan önce gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Menelau, süreçte "Türk tarafından kaynaklanan engeller bulunduğunu" iddia ederken, Kıbrıs Türk tarafındaki liderlik değişiminin ardından Kıbrıs Türklerinin pozisyonlarında da değişiklik gözlemlediklerini öne sürdü.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in temmuz ayı sonunda adaya dönmesinin beklendiğini ifade eden Menelau, Rum tarafının çözümün bazı unsurlarının, toprak düzenlemeleri gibi belirli başlıklarda aşamalı şekilde uygulanmasını kabul edebileceğini de dile getirdi.