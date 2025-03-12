Politis, Rum İstatistik Dairesi verilerine dayanarak, 2024 Şubatı ile 2025 Şubatı arasındaki dönemde kamu hizmetinde çalışan kişi sayısının yüzde 0,2 eğitim sektöründe çalışan kişi sayısının ise yüzde 3,8 artarken güvenlik güçlerindeki istihdamın yüzde 0,8 azaldığını yazdı.

Ocak-Şubat 2025 döneminde kamudaki toplam istihdamın, 2024’ün aynı dönemine göre ortalama yüzde 0,1 arttığını belirten gazete, Şubat 2025’te kamuda 11 bin 991 kadrolu memur, 5 bin 162 geçici çalışan, bin 381 dönemsel çalışan ve 5 bin 663 yevmiyeli çalışan olduğunu kaydetti.

Habere göre eğitim hizmetlerinde istihdam edilenlerin 946’sı kadrolu, 4 bin 689’u geçici ve 155’i yevmiyeli çalışıyor. Güvenlik güçlerinde istihdam edilenlerin 8 bin 470’i kadrolu, 4 bin 362’si geçici, 748’i yevmiyeli çalışan.