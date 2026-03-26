Orta Doğu’da dört haftadır devam eden savaşın küresel ekonomik etkileri derinleşirken, Güney Kıbrıs hükümeti artan maliyetlere karşı kapsamlı bir destek paketi açıkladı. Toplam büyüklüğü 200 milyon euro olan paket, vatandaşların ve işletmelerin üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletmeyi hedefliyor.

Açıklanan önlemler kapsamında elektrik faturalarında uygulanan yüzde 5’lik indirimli KDV oranı, bu yıl sona ermesi beklenirken gelecek yıl Mayıs ayına kadar uzatıldı. Akaryakıtta ise Nisan-Haziran döneminde litre başına 8,33 sentlik vergi indirimi uygulanacak.

Gıda tarafında da dikkat çeken adımlar atıldı. Et, kümes hayvanları ve balıkta KDV oranı Nisan-Eylül ayları arasında sıfırlanırken, akaryakıt fiyatlarını artırması beklenen “yeşil vergilerin” hayata geçirilmeyeceği duyuruldu.

Turizm sektörüne yönelik destekler de pakette yer aldı. Hükümet, Nisan ayında otel çalışanlarının maaşlarının yüzde 30’unu karşılayacak. Ayrıca ülkenin önemli destinasyonlarla bağlantısını güçlendirmek ve turist akışını artırmak amacıyla havayollarına yönelik özel bir destek planı hazırlanacak.

Tarım sektörüne yönelik olarak ise çiftçilerin gübre ve tarımsal girdi maliyetlerinin yüzde 15’i Nisan ve Mayıs aylarında sübvanse edilecek. Bu destekler paket içinde iki ayrı kalem olarak değerlendiriliyor.

Rum Lider Nikos Hristodulidis, alınan kararların ülke ekonomisinin güçlü yapısı sayesinde mümkün olduğunu belirterek, “Ekonomimizin dayanıklılığı, toplum yararına etkili müdahaleler yapmamıza imkan tanıyor” dedi.

Yüksek büyüme oranları, mali fazla ve düşük kamu borcuna dikkat çeken Hristodulidis, bu göstergelerin hükümetin izlediği “sorumlu ekonomik politikanın” sonucu olduğunu vurguladı.

Ekonomik istikrarın ulusal güvenlik anlamına geldiğini ifade eden Hristodulidis, krizin kısa sürede sona ermesini umduklarını ancak uzama ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Önlemlerin geçici ve hedefe yönelik olduğuna işaret eden Hristodulidis, tüm adımların bütçe fazlası içinde planlandığını da belirtti.

Rum Lider ayrıca fırsatçılara da sert mesaj verdi. Piyasaların yakından takip edildiğini belirten Hristodulidis, “Fırsatçılığa kesinlikle izin verilmeyecek. Tüketiciyi korumak için denetimler artırıldı” ifadelerini kullandı.