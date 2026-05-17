Alithia “Kıbrıs’ın Yarısı Oy Kullanacak Diğer Yarısı Unutuldu” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı analiz haberinde son aylarda propaganda dönemine bakıldığında, “Kıbrıs sorununun ya çözüldüğünü ya da artık olmadığının" düşünülebileceğini yazdı.

Kamuoyunda tartışılan konuların; eşel mobil sistemi, pahalılık, güneş enerjisi, sosyal yardımlar, ödenekler, göçmenler ve gündelik sorunlar etrafında şekillendiğini belirten gazete “Kıbrıs sorununun siyasi tartışmadan neredeyse tamamen yok olduğunu” vurguladı.

Habere göre, yapılan seçim anketlerinde Rum halkının çoğunluğu için en büyük sorunun Kıbrıs sorunu değil, Hristodulidis hükümetinin önemli sonuçlar aldığını açıklamasına rağmen göçmenler konusu olduğunu ortaya koydu.

Rum dış politikasının, “Kıbrıs’ın bölgede istikrar ve güvenliği temsil ettiği" yanılgısına dayandığını ve bu şekilde adadaki Türk askeri varlığının haklı gösterildiği savunulan haberde “İstikrar ve güvenlik bacağı olduğumuz iddiasını öne çıkararak, '1974 Barış Harekatı Kıbrıs’a barış güvenlik ve istikrar getirdi' propagandasını yeniden üretiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bugünkü konjonktürdeki en kaygı verici unsurun Kıbrıs sorununun çözülmemiş olması değil “artık aciliyet, kaygı, korku ve infial yaratmıyor olması” olduğunu yazan gazete “İşgal normalleşti, taksim gündelik hayata entegre oldu. Barikatlar yeniden birleşme köprüsü olmaktan çok iki ayrı gerçekliği yönetme mekanizması haline geldi" ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen hafta içerisinde yılsonuna doğru Kıbrıs sorununda yeni bir çözüm planı sunulabileceğini açıkladığı ancak hemen ardından “çözüm planı” ifadesinin “fırsat penceresi” haline getirildiği hatırlatılan haberde, Hristodulidis’in ağzından çıkan sözün 24 saat içerisinde değişmesinin “siyasi sistemde var olan itibar sorununu yeniden ürettiği" kaydedildi.

Haberde, “Bugün Kıbrıs sorununda en büyük sorun, (Rum) siyasi liderliğin itibar krizidir.” ifadesi kullanıldı ve Rum halkının artık “tarihi fırsat var”, “uluslararası şartlar değişiyor”, “büyük güçler bastırıyor” gibi söylemlerden bıktığı, Rum toplumunun Kıbrıs sorununa ilgisini yitirdiği, “milli dava” (Kıbrıs sorunu) hakkında duyduğu hiçbir şeye inanmadığı belirtildi.

“Çok azı istisna olmak üzere neredeyse bütün Rum siyasi liderliklerinin Kıbrıs sorununu “milli dava olarak değil daha çok iç siyasi tüketim malzemesi olarak kullandığını" yazan gazete şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Rum toplumunun büyük bölümü artık çözüm beklemiyor. Beklentisi sadece yaşamını olabildiğince rahat geçirebilmek. Halkın en büyük yenilgisi her zaman askeri değildir, psikolojiktir. Bugün Kıbrıs’ta en büyük tehdit de bizim, 'işgal Kıbrıs sorununun kanayan yarasıdır' kolektif algımızın aşamalı olarak yitirilmesidir.”