Alithia, adı ve uyruğu belirtilmeyen kadının, Lokmacı karşısındaki Ledra Rum kontrol noktasında durdurularak, yapılan çanta ve üst-baş aramasında 5 karton sigara, 2 kilo 75 gram sarma sigara tütünü bulunduğunu yazdı.

Haberde, daha önce de KKTC’den Güney Kıbrıs’a sigara götürdüğü gerekçesiyle Rum makamlarının takibinde olduğu belirtilen kadına bin 270 euro para cezası kesildiği belirtildi.

Gazete, 16 Mayıs’ta da KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen bir aracın deposunda ise, KKTC’den alınmış 200 litre mazot bulunduğunu, “Suçunu itiraf eden” Rum sürücüye 800 euro ceza kesildiğini yazdı.