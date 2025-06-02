Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son 11 yıl içerisinde konut alma yatırım planı aracılığıyla süresiz oturma izni alanların Çinliler olduğunu yazdı.

Gazete Çinlilerin ardından bunu Rusların, Lübnanlıların ve Ukraynalıların takip ettiğini belirtti.

Habere göre, 10 bin 100 Çin, 8 bin 478 Rus, bin 822 Lübnan, 983 Ukrayna, 907 Ürdün, 699 İran, 586 Mısır, 412 Vietnam, 346 Suriye, 277 ABD ve 251 Birleşik Krallık vatandaşına oturma izni verildi.

Habere göre, geçici ikamet izni alanlara ilişkin rakamlara da yer verirken 2014 yılından 2025’e kadar yüksel teknoloji şirketlerinde uzman personel olarak çalışan toplam yabancı sayısı 27 bin üzerinde.