Alithia gazetesi, enflasyonun yüzde 1,9’larda seyrettiğini, ancak gıda alanındaki enflasyonun yüzde 8,5 olduğunu kaydederken, giderek yükselen faizlerin de hane halkının belini büktüğünü yazdı.

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Gazete, 6 ayda bir artırılan sosyal sigortalar emeklilik maaşlarına, Haziran ayındaki eşel mobilin Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış oranının yüzde 1’in altında olması nedeniyle yansıtılmadığını, öte yandan devletten emekli olanların ise TÜFE’den bağımsız artış aldığını kaydetti ve bu durumun haksız rekabete yol açtığını belirtti.