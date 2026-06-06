Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in AB-Batı Balkanlar zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda hem AB'nin hem de Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin de AB’ye aday olmasına olumlu yanıt vereceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Karadağ'ın Tivat kentinde yaptığı açıklamalarda, AB ile Batı Balkanlar arasında önemli bir zirve gerçekleştiğini kaydederek, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresince özellikle Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna gibi aday ülkelerin AB’ye katılım sürecine önemli bir ivme kazandırıldığına işaret etti.

Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında, özellikle Batı Balkan ülkelerinde katılım sürecinde kaydedilen önemli ilerlemenin, bu ülkelerin halklarına olumlu bir mesaj gönderdiğini kaydeden Hristodulidis, ilerlemelerin bu devletlerin katılım sürecindeki durgunluktan yararlanarak bölgeyi AB'den uzaklaştırmaya çalışan bazı üçüncü ülkelere de bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı.

Batı Balkanların Avrupa'ya ait olduğunu vurgulayan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın, aday devletler açısından önemli sonuçlar getirmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gazete, Başkanlık Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada geçen ay Karadağ Katılım Anlaşması taslağının hazırlanması için kurulan geçici çalışma grubu ve Arnavutluk'un katılım fasıllarıyla ilgili çalışmalara değinildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, Batı Balkan ülkelerinin liyakate dayalı bir katılım için reform ve AB ilke ve değerlerine yönelik uyum yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmeleri gerektiği ifade edildi.

Gazete, Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar Marilena Rauna'nın ise yazılı açıklama yaparak, Güney Kıbrıs AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın, AB Konseyi'ndeki görüşmeleri sonuçlandırmak; Ukrayna ve Moldova ile hükümetlerarası konferanslar düzenlemek amacıyla yoğun ve yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Haberde Rauna'nın bunun 1. müzakere fasıllarının resmi açılışını işaret edeceğini belirttiğine de yer verdi.

Rauna, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığında genişlemenin AB’nin en dönüştürücü politikalarından biri olduğunu ve bunun stratejik bir siyasi taahhüt ile jeopolitik bir zorunluluk teşkil ettiğini de söyledi.

Rauna, altı aylık dönem başkanlığı süresince, genişleme sürecinin temel koşulu olan eşit değer ilkesi doğrultusunda, tüm aday ülkeler için somut sonuçlar elde etme konusunda güçlü bir irade ve kararlılık gösterdiklerini kaydetti.

Ukrayna ve Moldova'nın geleceğinin AB’de olduğunu vurgulayan Rauna, Rusya'nın saldırılarına Ukrayna'nın olağanüstü bir direnç gösterdiğini kaydetti. Rauna, saldırıların bölgesel güvenlik ile istikrar üzerindeki etkilerine rağmen her iki ülkenin de Avrupa yolunda olağanüstü bir direnç ve kararlılık gösterdiğini de ifade etti.