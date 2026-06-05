Haravgi ve diğer gazeteler Orta Doğu’daki gelişmelerden dolayı ekonomik belirsizlik yaşanan mayıs ayında kayıtlı işsiz sayısının 7 bin 936’ya ulaştığını aktardı.

Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırılarak nisan ayında kayıtlı işsiz sayısının bin 26 kişi azaldığı kaydedilen haberde bir önceki yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısının 558 kişi olduğu, bunun da yıllık yüzde 7,6 artışa denk geldiği vurgulandı.