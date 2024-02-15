Fileleftheros gazetesi, kötü hava koşulları nedeniyle bir kişinin ciddi şekilde yaralandığını yazdı. 38 yaşındaki bir İsraillinin parmaklarının, hortum nedeniyle kırılan camlardan çocuklarını korumak isterken koptuğu ve özel bir klinikte yerine dikildiği ifade edildi.

Gazete, Panioti bölgesinde günün ilk ışıklarıyla beraber hasarın büyüklüğünün ortaya çıktığını; “bombalanmış bir yer” gibi görünen bölgede çoğu evin camlarının kırıldığını, mobilya ve arabaların sürüklendiğini, elektrik direklerinin ve ağaçların yerinden söküldüğünü, çatılardaki kiremitlerin uçtuğunu ve sivil savunma, itfaiye, kaymakamlık, belediye, elektrik idaresi ve polisin teyakkuza geçtiğini kaydetti.

100’den fazla evin ve çok sayıda iş yerinin hortum nedeniyle hasar aldığını belirten gazete, beş ailenin otele yerleştirildiğini ve hasar tespit çalışmalarının bugün de devam edeceğini yazdı.

Gazeteye göre, İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, Limasol Kaymakamı Marios Aleksandru ve Yermasoya Belediye Başkanı Kiriakos Ksidias ile birlikte afet bölgesini ziyaret etti ve devletin mağdur olanlara yardım edeceğini söyledi.

Öte yandan, Alithia gazetesi ise, Limasol’daki bir işletmenin çatısının hortum nedeniyle çöktüğünü, duvarlarının yıkıldığını ve işletme içerisindeki teçhizatın kullanılamaz halde geldiğini kaydederek, işletme sahibinin 150 bin Euro’dan fazla zarara uğradığını yazdı.

Polisin, sürücülere yoldaki su taşkınları ve sürüklenen nesneler nedeniyle dikkatli olmaları çağrısı yaptığını belirten gazete, bazı yolların da yalnızca dört çekişli araçların geçişine açık olduğunu kaydetti.