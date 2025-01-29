Rum radyosuna göre Limasol’da Omonia-Apollona hentbol karşılaşması sırasında, yüzlerini kapüşon ve gaz maskesiyle saklayan 100 dolayındaki Omonia taraftarı maçın oynandığı kapalı stat dışında toplandı. Kalabalığı dağıtmak isteyen Rum polisi göz yaşartıcı kullandı, bunun üzerine taraftarlar ile polis arasında arbede çıktı. Arbede sırasında bir polis bacağından hafif yaralandı.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde, kupa çeyrek finali için GSP stadında gerçekleştirilen Omonia-AEL futbol maçından sonra da olay çıktı. AEL taraftarları polise ve Omonia taraftarlarına taş attı, polis ise göz yaşartıcı ile karşılık verdi. Atılan taşların isabet ettiği İki polis memuru hafif yaralandı.