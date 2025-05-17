Fileleleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta geçen yıl işlenen ve polis kayıtlarına geçen ciddi suç sayısının 6 bin 14 olduğunu, 2023’te bu olayların ise 5 bin 649; 2022’de ise 5 bin 402 şeklinde kayıtlara geçtiğini yazdı.

Habere göre 2022-2024 yıllarını kapsayan dönemde 17 bin 65 ciddi suç işlenirken 459 reşit olmayan kişi de ciddi suçlara karıştı.

Ciddi suçların en çok, bin 474 olayla Limasol bölgesinde işlendiğini yazan gazete bunu bin 443 ile Lefkoşa, bin 91 ile Baf ve bin 25 ile Larnaka, 857 ile “Mağusa bölgesi” ve 124 ile diğer bölgelerin takip ettiğini belirtti.

Habere göre suçlara karışanların yüzde 53’ü Kıbrıslı, yüzde 29’u üçüncü ülke vatandaşı; yüzde 18’i ise Avrupalı. Geçen yıl ciddi suça karışan 5 bin 584 kişiden 3 bin 259’u Kıbrıs; bin 179’u üçüncü ülke; bin 112’si ise Avrupa vatandaşı.

Reşit olmayan ve suçlara karışan 459 kişiden 209’u(yüzde 46’sı) üçüncü ülke; 175’i (yüzde38) Kıbrıs; 75’i (yüzde 16) ise Avrupa vatandaşı.