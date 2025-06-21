Fhileleftheros Gazetesi'nin haberine göre Saar, Güney Kıbrıs güvenlik makamlarının İsrail güvenlik servisleriyle işbirliği içinde yürüttükleri faaliyetler sayesinde terör saldırısının önlendiğini belirtirken, aynı zamanda Güney Kıbrıs'a "derhal ve etkili eylemleri" için teşekkür etti.

Saar, paylaşımında, “İran rejiminin terör kolu olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Güney Kıbrıs’ta İsrail vatandaşlarına yönelik bir saldırı girişiminde bulundu. Güney Kıbrıs güvenlik makamlarının, İsrail güvenlik birimleriyle işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda terör saldırısı önlendi. İsrail, Güney Kıbrıs’a hızlı ve etkili eylemlerinden dolayı teşekkür ediyor. İran’ın suç rejimi, İsrail vatandaşlarını hem İsrail’de hem de yurt dışında kasıtlı olarak hedef alıyor” ifadelerini kullandı.