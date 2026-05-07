Güney Kıbrıs’ta nisan ayının sonunda iş arama listelerinde yer alan kayıtlı işsizlerin sayısının 8 bin 962 olduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki İstatistik Dairesi'nin dün kamuoyuyla paylaştığı verilere dayanarak, gerçek işsizlik eğilimini yansıtan mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerdeki tablonun "endişe verici"olduğunu yazdı.

Gazete, Rum kesiminde geçen mart ayında 10 bin 316 olan işsizlerin sayısının, nisan ayında 10 bin 585’e yükseldiğini ve 2025 yılının nisan ayıyla kıyaslandığında ise işsizliğin yüzde 10,4 veya 844 kişi arttığını belirtti.