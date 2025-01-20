AB İstatistik Ofisi “Eurostat” tarafından açıklanan verilere göre, Güney Kıbrıs’ın 2024 yılının kasım ayında yüzde 18 ile aşırı ölüm oranı rekoruna sahip olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, ekimde yüzde 7 olan AB’deki aşırı ölüm oranının kasımda yüzde 5’e gerilediğini belirtti.

Bu konuda en yüksek oranlara Finlandiya (%18,4), Güney Kıbrıs (%18), Hollanda (%13,9), Almanya (%13,8) ve Slovenya’nın (%13,5) sahip olduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın kasım ayının ikinci haftasında ise AB ülkeleri arasında yüzde 30,8’lik bir oranla en yüksek aşırı ölüm oranına sahip olduğunu ekledi.