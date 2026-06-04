Gerçekleştirilen ziyarette, iş dünyasının beklentileri, ekonomik faaliyetlerin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesinin önemi ve teşkilat ile özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İŞAD heyeti, Polis Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde kamu düzeninin korunması, suçla mücadele, suçu önleme ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına zorlu koşullarda yürüttüğü özverili çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade ederek, polis teşkilatının son dönemlerde ki suçu önlemede ki başarılı çalışmaları nedeniyle teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sırasında karşılıklı görüş alışverişi çerçevesinde, güvenli ve istikrarlı bir ortamın ekonomik gelişimin temel unsurlarından biri olduğu vurgulanırken, iş dünyası ile polis teşkilatı arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesinin ülke menfaatlerine önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

Polis teşkilatının artan nufusa orantılı genişlemesi ve dijitalleşen dünyada e devlet uygulamasının önemi, sanal medya ve siber suçlarla ilgili birimlerinde oluşturulmasının güvenlik ve huzur anlamında çok önemli olduğuna değinildi.