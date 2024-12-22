Haravgi gazetesi, “Kıbrıs’ın NATO’ya Dahil Olmasına İlişkin Tartışma Müzakerelerin Yeniden Başlaması Çabalarına Yardımcı Değil” başlıklı haberinde, bazı diplomatik kaynaklarının konuya ilişkin görüşlerine yer verdi.

Güney Kıbrıs’ın NATO’ya dahil olması veya NATO bağlantılı örgütlere üye olabilmesi için Türkiye’nin de (üye olması nedeniyle) onayı gerektiğine işaret eden kaynaklar, üyeliğin, Türkiye’ye “askerlerin çekilmesi” ve “garantörlüğün kaldırılması”nı içeren Crans Montana kazanımlarından kaçma fırsatının verilmesi tehlikesini de doğurabileceğini belirtti.

Türkiye’ye başka parametrelerden kurtulma fırsatı da verebilecek bu tür faaliyetlerle birlikte hem Türkiye, hem de Kıbrıs Türk tarafına Kıbrıs sorununun militarize edildiği iddiasını ortaya koymaları olanağı sağlanabileceği kaydedildi.

NATO üyeliği seçeneğinin, Amerikalılar ve NATO içerisindeki diğer unsurların önceliğinde bulunmadığına da dikkat çekildi.

-DİKO Milletvekili

Haravgi gazetesi bir başka haberinde, DİKO Milletvekili Hrisis Pantelidis’in söyleşisine ve NATO ile ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Pantelidis, bir soru üzerine, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak, ülkenin batı yönelimini desteklemeleri gerektiğini söyledi. Pantelidis, Güney Kıbrıs’ın çıkarlarına hizmet etmek için NATO kriterlerine yönelik uyumun sağlanması ve ABD ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Pantelidis, bunun ötesinde Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece NATO’ya katılım konusunun söz konusu olmadığını, ortaya konulmasının da mümkün olmadığını ifade etti.

Pantelidis, Kıbrıs sorunun çözümlenmesi durumunda NATO üyelik kararının, ülke halkının elinde olacak bir karar olacağına da dikkati çekti.

-Stefanu

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in NATO konusunu tartışmaya açan açıklamasını tehlikeli olarak nitelendirdi.

Stefanu bu konuda açıklama yaparken bir takım soruları da gündeme getirirken Rum Yönetimi eski Başkanı Tassos Papadopulos’un “NATO içerisinde Kıbrıs’ın asker, Türkiye’nin subay olacağı” şeklindeki ifadesini anımsatarak, Hristodulidis ve DİSİ’nin Kıbrıs sorununu böylesi NATO üyeliğiyle ilişkilendirmek isteyip istemediğini sordu.

Stefanos Stefanu, “Ülkenin batı eğilimine karşı mısınız? sorusuna “NATO üyeliği, batı eğilimi mi?” sorusuyla yanıt verdi.