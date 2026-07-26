Fileleftheros gazetesi “Hristodulidis: Bizim Eylemlerimiz (Kıbrıs Sorununun) Uluslararası İlgi Görmesini Sağladı” başlığıyla aktardığı haberinde, Hristodulidis’in dün, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Maksimos Konağı’nda görüştüğünü yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile Miçotakis’in görüş alışverişinde bulunduğunu ve Hristodulidis’in “Kıbrıs sorununa duyulan uluslararası ilginin, kendi eylemlerinden kaynaklandığını” öne sürdüğünü kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, artık herkesin Kıbrıs sorununun Avrupa sorunu olduğunu anladığını ve Kıbrıs sorununda "kritik bir konjonktüre girildiğini" ifade etti.

Gazete, Miçotakis’in ise Hristodulidis’in bu "kritik" süreçte Atina’da olmasının ve yaklaşık 20 yıldan sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri’nin adaya geliyor olmasının önemine işaret ettiğini yazdı.

Habere göre Miçotakis, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için alınan inisiyatiflere tam destek verdiklerini kaydederken, bu hareketliliğin Guterres’in görev süresinin dolmasıyla da bağlantılı olduğunu ve bu ziyaretin devamında, tam anlamıyla koordinasyon sağlanmasına yönelik ayrıntılı bir görüşme yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Miçotakis ayrıca, eğer gerçekten bir ilerleme sağlanması olasılığı varsa, bunun gerçeğe dönüştürülmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydederek, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a olan desteğini yineledi.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Bizim Stratejimiz Uluslararası İlgiyi Sağladı”

Haravgi gazetesi: “Yunanistan’dan Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Destek”

Politis gazetesi: “Hristodulidis Miçotakis’ten Onayı Aldı”.