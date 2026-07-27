Yangın nedeniyle Orman Dairesi ve İtfaiye alarm durumuna geçerken yangının büyümesi üzerine Ay. Anna ve Psevdas köylerinin boşaltılması için direktif verildi.

Yangın yüzünden Ay Anna köyündeki bazı evlerin yandığı da belirtildi. Öte yandan itfaiyenin atış alanına girip yangının başladığı noktaya yaklaşma konusunda zorluklarla karşılaştığı çünkü patlamamış mühimmat olasılığının ve bölgede hakim olan koşulların operasyonu oldukça tehlikeli bir hale getirdiği ifade edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilirken, yangının bölgedeki rüzgâr tribünlerine oldukça yakın bir mesafede olduğu da vurgulandı.