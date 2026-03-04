Rum yönetimi, Orta Doğu’daki Kıbrıslı vatandaşların tahliyesi için uçuşlarını bugün başlatıyor
Haravgi gazetesi, etkinliğe katılanların İngiliz Üslerini ülkede istemedikleri mesajını gönderdiğini yazarken, etkinliğe AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da katıldığını belirtti.
Gazeteye göre, Stefanu etkinlikte yaptığı konuşmada AKEL’in Kıbrıs’taki üslerin saldırgan rolüne işaret etmeye devam edeceğini, aynı zamanda üslerin ülkedeki varlığının sona ermesi için mücadele edeceğini söyledi.
Stefanu, hükümetin dış politikasını yeniden değerlendirmesinin zamanının geldiğini belirtti.