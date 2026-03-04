Bunlar da ilginizi çekebilir

Gazeteye göre, Stefanu etkinlikte yaptığı konuşmada AKEL’in Kıbrıs’taki üslerin saldırgan rolüne işaret etmeye devam edeceğini, aynı zamanda üslerin ülkedeki varlığının sona ermesi için mücadele edeceğini söyledi.

Haravgi gazetesi, etkinliğe katılanların İngiliz Üslerini ülkede istemedikleri mesajını gönderdiğini yazarken, etkinliğe AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da katıldığını belirtti.

Rum yönetimi, Orta Doğu’daki Kıbrıslı vatandaşların tahliyesi için uçuşlarını bugün başlatıyor

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.