Güney Kıbrıs'ta alarm durumuna geçilmesi üzerine keşif ve önleme maksadıyla Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünden havalanan 2 Yunan F-16 savaş uçağının üsse geri döndüğü bildirildi.

Philenews ve diğer internet gazeteleri Yunan savaş uçaklarının, bu sabah Lübnan yönünden şüpheli nesneler yaklaştığı saptanması üzerine havalandığını, insansız hava aracı oldukları saptanan iki nesneyi Rum hava sahasına girmeden engelledikten sonra üsse döndüğünü aktardı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, sabah saatlerinde verilen alarm durumunun sona erdiğini açıkladı.

İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a 2 Mart’ta yapılan İHA saldırısından sonra Yunanistan Güney Kıbrıs’a iki çift F-16 ve iki fırkateyn gönderdi.

Aynı gün Güney Kıbrıs’a ulaşan savaş uçakları Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssüne konuşlandırıldı. “Kimon” ve “Psaras” isimli fırkateynler de bu sabah itibarıyla Güney Kıbrıs’a ulaştı. Fırkateynlerin Limasol Limanı’na demirlediği bilgisi verildi.

“Psara” isimli fırkateynde Yunanistan yapımı “Kentavros” isimli İHA savar sistemi bulunduğunu, “Kimon”un ise FDI HN (Berharra) türü ultra modern bir fırkateyn olduğu bilgisi verildi.