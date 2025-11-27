Güney Kıbrıs’ın Mouttagiaka bölgesinde, Çarşamba gecesi özel bir açık otoparkta çıkan yangında 4 lüks araç zarar gördü. Rum polisi yetkilileri, yangının kundaklama sonucu çıktığını olasılığını değerlendiriyor.

Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, araçlar Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve öldürülen iş insanı Stavros Demosthenous’un iş ortağı olan tanınmış bir yabancı iş insanına ve ailesine ait. Bu durum, yetkililerin alarma geçmesine yol açtı.

Cyprus Times gazetesinde yer alan habere göre, yangın bilgisi, Rum polisi tarafından dün gece saat 23:46 civarında alındı. Araçlar özel bir açık otoparkta park halinde olduğu belirtiliyor.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Güney Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün (TAE) soruşturması sürüyor.

Polis yetkilileri, mevcut bilgilerin yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı yönünde olduğunu belirtiliyor.