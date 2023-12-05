Alithia gazetesi, yakın zamanda 4 otobüste yangın çıkması üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından 570 otobüsün kontrolden geçirilmesi talimatı verildiğini, bunun üzerine okula gitmek için başka seçeneği bulunmayan yaklaşık 6 bin öğrencinin dün, okuluna gidemediğini yazdı.

Gazete, en büyük sorunun Baf ve “Mağusa Bölgesi”nde yaşandığını kaydederken, Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis’in, bu sorun yüzünden halkın zorluk yaşayacağının bilincinde olduklarını ve bu zorluğu azaltabilmek adına çalışma yaptıklarını söylediğini belirtti.

Haberde, bu sorununun önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği ifade edildi.