Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinde ilk sonuçların ortaya çıkmasının ardından siyasi partilerden peş peşe açıklamalar geldi.

DİKO

DİKO Genel Başkanı Nikolas Papadopulos, seçim sonuçlarının geleneksel partilere yönelik yoğun baskı ve sorgulamanın yaşandığı bir dönemde ortaya çıktığını belirterek, partinin siyasi gücünü korumasını “başarı” olarak değerlendirdi.

Papadopulos, seçimlerin ardından merkez siyasetin yeniden birleşmesi için girişim başlatacaklarını açıklayarak, “DİKO yarından itibaren merkez alanın birleşmesi için inisiyatif alacak” dedi.

AKEL

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ise yaptığı açıklamada, “AKEL birleşik ve güçlü şekilde halkın içinde ve Meclis’te varlığını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Stefanou, seçimlerin zorlu şartlar altında gerçekleştiğini savunarak, “Bu şartlara rağmen AKEL’in ne olduğunu gösterdiniz. Bu gece yükseliş süreci başlıyor” dedi.

DİSİ

DİSİ Genel Başkanı Annita Dimitriu da seçmenin “güvenlik ve istikrar” yönünde tercih yaptığını öne sürdü.

Dimitriu, “Bize güvendiğiniz için teşekkür ederim. Kıbrıs’ın yalnızca ileriye gitmesini istiyoruz. Birlikte sorumlu şekilde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇEVRECİLER

Öte yandan Çevreciler Hareketi Başkanı Stavros Papaduris ise seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık yüzde 16’lık bir kesimin Meclis’te temsil edilmemesini “talihsiz” olarak değerlendirdi.

Papaduris, büyük partiler arasındaki kutuplaşmanın da dikkat çekici olduğunu belirterek, parçalı siyasi yapının tüm kesimlere maliyet yaratacağını savundu.

DOĞRUDAN DEMOKRASİ

Doğrudan Demokrasi Kıbrıs hareketinin lideri Fidias Panayiotou ise seçim sonuçlarını “doğrudan demokrasinin doğuşu” olarak yorumladı.

Panayiotou, Avrupa Parlamentosu’ndaki görevine mi yoksa Güney Kıbrıs Meclisi’ne mi devam edeceğine ilişkin kararını daha sonra açıklayacağını ifade etti.

ELAM

ELAM Genel Başkanı Hristos Hristou, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada partinin büyük başarı elde ettiğini savundu.

Hristou, “Yarından itibaren ciddi çalışma başlıyor. Büyük bir zafer kazandık. Güney Kıbrıs Meclisi’ndeki sandalye sayımızı ikiye katladık. Bizi tercih edenleri haklı çıkarmak için çok çalışacağız” dedi.

DİPA

Öte yandan DİPA Genel Başkanı Marios Karoyan ise seçim sonuçlarının saygıyla karşılanması gerektiğini belirtti.

Karoyan, DİPA’nın seçim sürecinde sorumlu şekilde öneri ve politikalarını ortaya koyduğunu ancak bunların bekledikleri karşılığı bulmadığını söyledi.

Seçim sonuçlarında kamuoyu yoklamalarının da etkili olduğunu savunan Karoyan, “Ne yazık ki bu sonuçta manipülasyon aracına dönüşen anketlerin de sorumluluğu var” ifadelerini kullandı.

EDEK

EDEK Genel Başkanı Nikos Anastasiou ise istifa edeceğine ilişkin haberleri yalanladı.

Anastasiou, “Üzerime düşen sorumluluk payını üstleniyorum” derken, seçim sonucunun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

EDEK lideri, seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla parti organlarının önümüzdeki günlerde toplanacağını da açıkladı.

ALMA

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinde ilk kez seçimlere katılan ALMA hareketi, mevcut sonuçlara göre Meclis’e girmeyi başardı.

Güney Kıbrıs devletine ait Gov.Cy verilerine göre sandıkların yüzde 88,7’sinin açıldığı saatlerde ALMA yüzde 5,9 oy oranına ulaşırken, partinin 4 milletvekili çıkardığı görüldü.

Parti lideri Odysseas Mihailidis, seçim merkezine “kazanan havasıyla” geldiği belirtilen konuşmasında, kendilerine oy veren vatandaşlara teşekkür etti.

Mihailidis, “ALMA’yı oylarıyla onurlandıran vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir yıldır bu hareket, bu amaç ve bu vizyon için çalışan 56 adayımıza ve gönüllülerimize de teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Meclis’te şeffaflık ve adalet sözü veren Mihailidis, “Yarından itibaren Meclis’te şeffaflığı, adaleti, hakları, vatandaşların sesini ve hukukun sesini savunacak 4-5 kişi olacak” dedi.

ALMA’nın “kaos yaratacağı” yönündeki eleştirilere de yanıt veren Mihailidis, partinin “istikrar ve akılcılık partisi” olduğunu savundu.

Öte yandan Mihailidis, seçimlerin ardından diğer partilerle, özellikle muhalefet partileriyle temaslara başlayacağını da açıkladı.