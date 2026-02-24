Larnaka’da kannabinoid ve başka ürünler satan bir işletmede gerçekleştirilen kontrolde tehlikeli elektronik sigara ve benzeri ürünler ele geçirildiği haber verildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum Gümrük Dairesinin geçen cuma günü polis, eczacılık ve sağlık hizmetleriyle iş birliği içerisinde Larnaka’da gerçekleştirdiği bir operasyonda, elektronik sigaralar için kullanılan sıvı madde yanı sıra sentetik uyuşturucu ve yasaklı kannabinoid içeren başka maddeler ele geçirildiğini kaydetti.

5 KİŞİ DAHA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN TUTUKLANDI

Gazete başka bir haberinde ise Rum polisinin pazar akşamı Güney Kıbrıs genelinde gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 5 kişiyi çeşitli suçlardan ötürü tutukladığını yazdı.

Gazete söz konusu kişilerin bıçak taşıma ve alkol tesirinde araç kullanma gibi suçlardan ötürü tutuklandığını, ayrıca operasyon sonucunda 5 araca da el konduğunu ekledi.