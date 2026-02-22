Stefanu haftalık Simerini’ye verdiği özel söyleşide, Hristodulidis hükümetinin ima ettiği, bazılarının da açıkça söylediği gibi, İsrail’in kendilerine Türkiye’ye karşı destek vereceğine inandığını, bunun tehlikeli bir yanılgı olduğunu kaydetti.

Stefanu Netanyahu’nun, Filistinlilere soykırım uyguladığı için Uluslararası Mahkeme’de savaş suçları nedeniyle hüküm giydiğini hatırlattı ve Rum yönetiminin Netanyahu’ya ve onun rejimine ısrarla destek ve koruma sağlamasını bu nedenle eleştirdiklerini kaydetti.

“İsrail, çevresindeki ülkelere saldırarak kendi çıkarlarına hizmet ediyor, Kıbrıs’ın muhafızı işlevi görmesi mümkün değil.” diyen Stefanu, “İsrail Kıbrıs’ı kendi projelerinde araç olarak kullanıyor, hükümetimiz de ülkemiz için mevcut tehlikeleri hesap etmeden, hastalıklı bir şekilde bu politikaya hizmet ediyor.” dedi.

AKEL Genel Sekreteri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, hükümetinin de Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ABD Başkanı Donald Trump’a bu kadar güvenmesinin sebebini de sorguladı.

Trump’ın bir sabah kalkıp komandolarını başka bir ülkenin cumhurbaşkanını tutuklamaya göndermeye karar veren, sıranın onlara geleceğini söyleyerek devletleri tehdit eden ve emirlerini dinlemeyen devletlere ekonomik savaş açan bir başkan olduğunu söyleyen Stefanu, “bizim hükümetimiz ise bütün bunları uluslararası ilişkilerde kararlı yaklaşım olarak adlandırıyor” dedi.

Stefanu “Bu şekilde işleyen ve Erdoğan’ı övmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan bir başkan Kıbrıs’ın çıkarına mı işleyecek, hükümetimiz, Trump’ın kollarını açarak bizi ‘kurtarmasını’ mı bekliyor?” diye sordu.