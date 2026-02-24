Rum basını, şap hastalığının Güney Kıbrıs’taki hayvancılık sektörünü ciddi şekilde tehdit ettiğini yazdı.

Politis gazetesi “Şap Hastalığı, Felaketle Birlikte Kıbrıs Hayvancılığını Tehdit Ediyor….Avrupa Komisyonu, Aşılar, Uzmanlar ve Ekonomik Yardım İle Harekete Geçti” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’taki ilgili makamların, şap hastalığının, tüm ülkeye yayılmasını önlemek amacıyla son 24 saat içerisinde gerekli tedbirleri almaya başladığını yazdı.

Bu tedbirler içerisinde hayvan taşımacılığının ve toplu itlafın yasaklanmasının da bulunduğunu yazan gazete, şap hastalığının, Larnaka’daki 11 çiftlikte görüldüğünü, 13 bin 100’den fazla hayvanın itlaf edilmesine karar verildiğini belirtti.

Gazete, itlaf edilen hayvanların, Aradip (1 çiftlik), Oroklini (5 çiftlik), Trulli/Troulli(1 çiftlik) ve Livadya (4 çiftlik) bölgelerinden olduğunu yazdı.

Habere göre, Veterinerlik Dairesi Sotiria Yeorgiadu yaptığı açıklamada, şap hastalığının görüldüğü çiftlik sayısının 11 olduğunu, bir çiftliğin sığır, diğer on çiftliğin ise küçük baş hayvandan oluştuğunu ifade etti.

Yeorgiadu, halihazırda itlaf edilen hayvan sayının 13 bin 100’ü geçeceğini, bununla birlikte şap hastalığının tek bölgede görülmesi ve ülke geneline yayılmamasını olumlu olarak nitelendirdi.

Görülen yeni vakaların, on kilometrelik gözetim bölgesi içinde olduğuna dikkati çeken Yeorgiadu, bunun teselli edici ve cesaret verici olduğunu söyledi.

Yeorgiadu, virüsün havadan, araçlardan, ayakkabılardan, kıyafetlerden, akla gelebilecek her şeyden bulaştığını, tüm ülkeye yayılmasının tamamen doğrulanmasının da pratikte imkansız olduğunu, tüm çiftliklerden eş zamanlı binlerce örneğin alınmasının da mümkün olmadığını ifade etti.

Diğer bölgelerden örnek alınmasının, KKTC’de şap hastalığının görüldüğü zaman, gerçekleştirildiğini ifade eden Yeorgiadu, yoğunluğun üç ve on kilometrelik bölgelerde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Veterinerlik Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis, veterinerlik dairesinin, şap hastalığı vakası konusunda ne zaman haberdar olduğuna dair bir soru üzerine, ilk bilgilendirmenin, Livadya’daki sığır çiftliğine ilişkin 19 Şubat’ta yapıldığını, 20 Şubat’ta ise ilgili laboratuvar test sonuçlarının açıklandığını ifade etti.

Pipis, çiftçilerin itirafları çerçevesinde 12 Şubat’tan itibaren hayvanlarında belirli bir patolojik varlığın bulunduğunu bildiklerini ancak hayvan sağlığıyla ilgili tüzüğün maddeleri uyarınca harekete geçmediklerini söyledi.

Hayvan bakımı alanında çalışan profesyonellerin dürüst ve tutarlı olmaları gerektiğine de dikkati çeken Pipis, devlet tarafından veterinerlik dairesine sağlanan olanaklar çerçevesinde paydaşların çıkarlarını koruma altına almak zorunda olduklarını da belirtti.

Pipis, Larnaka Veterinerlik Dairesi şubesi yetkilileri tarafından vakaların haritalanması ve epidemiyolojik incelemesinin yapıldığını söyledi.

Gazete, laboratuvar sonuçlarının, şap hastalığının iki hafta önce çiftliklere girdiğini ortaya koyduğunu yazdı.

Polisin, hem hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin hem de veterinerlerin zamanında bilgilendirilmemesi olasılığını inceleyerek, hayvan besicilerinin aksiyonlarını incelediğini yazan gazete, Larnaka Polis Basın Sözcüsü Spiros Hrisostomu’nun açıklamasına da yer verdi.

Habere göre, Hrisostomu, ifade alma ve araştırma çerçevesinin genel olduğunu belirtti.

Gazete polisin, KKTC’den “yasa dışı olarak” hayvan getirilmesi ihtimali üzerinde de durduğunu yazdı.

Gazete aynı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in talimatıyla, Veterinerlik Dairesi’nin geçtiğimiz Pazar, Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andrea Grigoriu, İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Elikko İllia, RMMO ve polis yetkililerinin de katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

-Yerel yönetimler de alarmda

Gazete yine aynı haberde, Larnaka bölgesine bağlı yerel yönetimlerin de şap hastalığı nedeniyle alarma geçtiğini ve ilgili tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Habere göre, bu çerçevede köylere yönelik giriş-çıkışlar ya kontrol altına alındı ya da kapatıldı. Gerekli ilaçlamalar da yapılırken “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) etkinlikleri de iptal edildi.

-KKTC’den bala getirildiği iddiası

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Cezai İhmal-İşgal Altındaki Topraklarda Bala ve 15 Gün Gecikme, Virüsün Yayılmasına Olanak Sağladılar…Şap Hastalığıyla İlgili Trajedi , Hemen 13 Bin Hayvanın İtlaf Edilmesi…Larnaka’daki Hayvan Besicileri Şok İçerisinde ” başlıklarıyla verdiği haberinde, polisin hayvan kaçakçılığı ve hastalığın 15 gün gizlendiğine ilişkin söylemleri araştırdığını yazdı.

Gazete haberinde, çiftliklerindeki hayvanları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Larnaka bölgesindeki hayvan besicilerin korku ve çaresizlik içinde olduğunu belirtti.

Özellikle bir çiftlikte şap hastalığının görülmesiyle birlikte dün Aradip bölgesi için kara bir gün olduğuna dikkati çeken gazete, bu bölgede şap hastalığının görülmesinin şok etkisi yarattığını yazdı.

Aradip bölgesinin, yüklü miktarda süt üreten ve milyon euro değerinde modern çiftliklere sahip olduğuna dikkat çeken gazete, bahse konu bölgenin şu an şap hastalığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Habere göre Aradip’te, 15 bin büyük baş ve 15 bin küçük hayvana sahip 27 büyük çiftlik bulunuyor.

“Athienu” (Kiracıköy) Hayvan Besicileri Derneği Başkanı Yorgos Parpas, bölgedeki çiftliklerin derhal tedbir aldığını, hastalığın olası yayılmasının ise hem kendileri hem de aileleri için felaket olduğunu belirtti.

Parpas açıklamasında, bölgeye KKTC’den bala gelmediğini söyledi.

-Avrupa Komisyonu devrede

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu'nun, Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı görülmesiyle, Rum makamlarıyla iş birliği içerisinde “Tek Sağlık” protokolünü devreye koyduğunu yazdı.

Gazete, konunun dün Avrupa Sağlık ve Hayvan Refahı Komiseri Oliver Varhelyi ile Tarım Bakanı Maria Panayotu arasında “AGRIFISH” konseyi çerçevesinde görüşüldüğünü belirtti.

Tarım Bakanı Panayotu’nun aşılamanın derhal başlamasını talep ettiğini belirten gazete, Avrupa Komiserinin bu talebe hemen karşılık verdiğini ve aşılamanın bugünden itibaren başlayacağı taahhüdünde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Tarım Bakanı Panayotu ayrıca Avrupa Tarım Komiseri Christophe Hansen ile de bir araya geldi ve ekonomik yardım konusunda talepte bulundu.

-Avrupalı uzmanlar geliyor

Öte yandan Alithia gazetesi “Şap Hastalığının Yayılması Konusunda Panik” başlıklı haberinde, önümüzdeki günlerin şap hastalığı konusunda kritik olduğunu belirtti.

Avrupalı uzmanların gelişi, olası aşılamanın başlaması ve polisin araştırmasının, krizin sadece sağlık üzerindeki sonuçlarını değil, aynı zamanda siyasi etkisini de belirleyeceğini belirten gazete, bununla birlikte istenilenin şap hastalığının yayılmasının önlenmesi olduğunu yazdı.

-Partilerden tepki

Alithia gazetesi AKEL, DİKO, ELAM ve EDEK’in konu hakkında açıklama yaparak, krizin ele alınması yöntemine tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre, DİSİ ise yaptığı açıklamada, şap hastalığı konusundaki derin endişesini dile getirerek, hastalığın önlenmesine ilişkin sekiz tedbir alınması yönünde telkinde bulundu.

-Bir çiftçi hayatını kaybetti

Alithia gazetesi bir başka haberinde “Dromolaksia”(Mormenekşe) sakini 73 yaşındaki bir çiftçinin, şap hastalığı konusundaki gelişmelere bağlı yoğun stres nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, bahse konu çiftçinin, çiftliğinden eve döndüğü zaman kalp krizi geçirdiğini belirtti.

-Şap hastalığı iki hafta önce Oroklini bölgesinde görüldü

Öte yandan Haravgi gazetesi, Veterinerlik Dairesi'nin, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamaya dayanarak , şap hastalığının iki hafta önce Oroklini bölgesindeki iki çiftlikte görüldüğünü ancak ilgili bilgilendirmenin yapılmadığını yazdı.

Gazete, ayrıca hayvan sağlığının korunması için ilgili tedbirleri uygulayan hayvan besicilerinin, tazminatlarının derhal ödeneceğini de belirtti.