Haftalık Kathimerini, Ekonomi ekinde verdiği haberinde işverenlere, yasal işe alım prosedürlerini bypass ederek ucuz yabancı iş gücü sağlayan kaçak acentelerin haksız rekabet şartları yarattığına ve binlerce çalışanın suiistimal edilmesine ve kötü muamele görmesine vesile olduğuna dikkat çekti.

Gazete, devlet denetimi olmadığından bu yasa dışı olgunun turizm gibi kritik alanlara yayılmakta olduğu, bu sektördeki hizmet kalitesini düşürürken iş kazalarını artırdığını belirtti.

Habere göre, durumdan en çok etkilenen turizm sektörü çevreleri Rum Çalışma Bakanlığı ve Göç Müsteşarlığı’nı, kaçak acentelere kapı açmakla” suçladı, Rum yönetiminin sorunu biliyor olmasına rağmen engellemediğinden şikayet etti.