Fileleftheros gazetesi “Yeşil Hattaki Çiftliklerde Şap Hastalığıyla İlgili İncelemeler” başlıklı haberinde “elindeki bilgilere” göre Yeşil hat boyunca örnek alma çalışmalarının sürdüğünü yazdı.

Öte yandan laboratuvar testlerinin sonuçlarının yarına kadar çıkmasının beklendiğini kaydeden gazete, KKTC’deki bir çiftlikte şap hastalığına rastlanmasının ardından Rum veteriner dairesinin alarma geçtiğini belirtti.

Haberde bölgede “SAT1 serotipi” tespit edildiğini teyit eden İngiliz raporunun ardından endişenin arttığı ve bu tip virüsün Kıbrıs’ta ilk kez görüldüğü de kaydedildi.

Hali hazırda “Athienu” (Kiracıköy), “Limbia”, “Potamya” (Dereliköy) ve “Ksilotumbu” gibi yüksek risk teşkil eden bölgelerdeki hayvan çiftliklerinden numuneler alındığını ve şu ana kadarki sonuçların olumsuz olduğunu da yazan gazete, Yeşil Hat boyunca 3 kilometrelik yarıçap içinde denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

Gazete durumun kontrol edilmesi için ay sonuna kadar numuneler alınmaya devam edeceğini de belirtti.

Hastalığın Güney Kıbrıs’a yayılmasının önlenmesi için sert tedbirler uygulamaya konduğunu ve bunlardan ilkinin araçların dezenfekte edilmesi olduğunu kaydeden gazete, Rum Veteriner Dairesine dayanarak, İngiliz Üsleri (Beyarmudu ve Akyar) dahil olmak üzere tüm geçiş kapılarına yeni ve daha geniş dezenfektan halılar yerleştirildiğini belirtti.

Haberde, Avustralya ve Kanada’nın Güney Kıbrıs’ı hastalıktan muaf olan ülkeler kategorisinden geçici olarak çıkardığı da ifade edildi.

Öte yandan haberde Kıbrıs Türk veterinerlerin Güney Kıbrıs’taki meslektaşlarından yardım istedikleri ve krizin yönetilmesiyle ilgili AB mevzuatı konusunda Rum meslektaşlarının kendilerine yol göstermelerini istedikleri iddiasına da yer verildi.