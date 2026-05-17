Sadıkoğlu: “Kaleburnu, doğası ve misafirperver halkı ile kendine hayran bırakıyor”

Kaleburnu Arkeo Festivali Organizasyon Komitesi’nin destekleri ile bu yıl Merhum İsmet Medi anısına düzenlenen festival, kültürel mirasın yaşatıldığı etkinlikler, halk dansları gösterileri, konserler, atölyeler ve sergilerle ziyaretçilerini ağırladı.

3. Kaleburnu Arkeo Festivali bugün Kaleburnu’nda yapıldı

Erenköy-Karpaz Belediyesi, İskele Belediyesi, Kaleburnu Arke Festivali Organizasyon Komitesi’nin iş birliğinde düzenlenen 3. Kaleburnu Arkeo Festivali bugün (17 Mayıs) yapıldı. Festival kortejinin alana gelişiyle saat 10.00’da resmi açılışı yapılan festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Festivalin açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman, Kaleburnu Arkeo Festivali Organizasyon Komitesi adına Çiğdem Emirzadeoğulları Duvarcı ve Kaleburnu Köy Muhtarı Halil Yeşilbulut birer konuşma yaptı.

Duvarcı: “İsmet Medi, Kaleburnu Köyü’nün adını dünyaya duyurmak için çalıştı”

3. Kaleburnu Arkeo Festivali’nin açılış konuşmasını Kaleburnu Arkeo Festival komitesi adına Çiğdem Emirzadeoğulları Duvarcı yaptı. 3.’sü düzenlenen festivalin bu yıl merhum İsmet Medi adına düzenlendiğini ifade eden Duvarcı, merhum Medi’nin Kaleburnu köyüne aşık bir insan olduğunu ve Kaleburnu köyünün adını Dünyaya duyurmak için çalıştığını hatırlattı.

Kaleburnu Köy Muhtarı Halil Yeşilbulut da festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Kızılduman: “Kaleburnu Köyü, 6 bin yıl öncesine uzanan zengin bir tarihe sahip”

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman da DAÜ olarak 2004 yılından beri Kaleburnu köyünde kazı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek Kaleburnu köyünün 6 bin yıl öncesine uzanan çok zengin bir tarihe sahip olduğunu kaydetti. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Kraltepesi’nde, çok önemli eserlerin çıktığını ifade eden Kızılduman, Kaleburnu köyündeki kazı çalışmalarında büyük bir özveri ile çalışanlara ve onlara her konuda yardımcı olan köy halkına teşekkür etti.

Bakırcı: “Kaleburnu, eşsiz tarihi ile dikkat çeken bir yer”

Festival ev sahibi Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı da bu yıl 3. düzenlenen festivalde bölgenin tarihi dokusunun, doğal güzelliklerinin ve köy halkının misafirperverliğinin ön plana çıkarıldığını söyleyerek, güneşin en güzel doğduğu yer olan Kaleburnu’nun eşsiz tarihi ile dikkat çektiğini ifade etti. Başkan Bakırcı, merhum İsmet Medi’nin festivalin düzenlenmesine ve köyün adının duyulmasında çok önemli katkı sağladığını anlatarak bölgede çıkan tarihi eserlerin Kaleburnu köyünde sergilenmesinin önemine değindi ve köyde bir müze kurulması yönündeki talebini yineledi.

Sadıkoğlu: “Kaleburnu, doğası ve misafirperver halkı ile kendine hayran bırakıyor”

Festivalin bir diğer ev sahibi, Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin kardeş şehri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da güneşin en güzel doğduğu köylerden biri olan Kaleburnu köyünün tarihi, mimari, doğası ve misafirperver halkı ile kendine hayran bıraktığını söyledi. Kaleburnu Arkeo festivalinde bölgenin zenginliklerin yansıtıldığını ifade eden Sadıkoğlu, düzenlenen festivalde aynı zamanda ülke kültürünün yaşatılarak gelecek nesillere aktarıldığını kaydetti. İskele Belediyesi olarak kardeş belediye Erenköy-Karpaz Belediyesi ile her zaman güçlü bir dayanışma içerisinde olduklarını da hatırlatan Sadıkoğlu, yerel yönetimlerin en büyük gücünün birliktelik ve paylaşım olduğunu yineledi. 3. Kaleburnu Arkeo Festivali’nin bir paydaşı olmaktan durur duyduklarını da sözlerine ekledi.

Toroslu: “Köyün hak ettiği noktaya gelmesi için çalışıyoruz”

Kendisi de Kaleburnulu olan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da rahmetli İsmet Medi’nin söz konusu festivalin fitilini ateşlediğini dile getirerek, merhum Medi’den devraldıkları bayrağı en güzel noktaya taşımak çalışmak için çalıştıklarını belirtti. Festivalin kardeş iki belediyenin işbirliği içerisinde düzenlendiğini kaydeden Toroslu kendisinin de Kaleburnu köyünde doğup büyüdüğünü anımsattı ve köyün hak ettiği noktaya gelmesi için çalıştıklarını söyledi. Toroslu, bölgede çıkan eserlerin sergileneceği bir müze kurulması yönündeki talepleri Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na ileterek konuşmasını tamamladı.

Ataoğlu: “Bölgede müze açılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da etkinliğin düzenlenmesine vesile olan İsmet Medi’yi rahmetle anarak, Kaleburnu köyünde çıkan eserlerin köyde sergilenmesi için bir ekip oluşturduklarını söyledi. 22 yıl önce köyde başlatılan çalışmaların ve burada çıkan eserlerin köyde sergilenmesi için gereken çalışmanın başlatıldığını dile getiren Bakan Ataoğlu, projenin tamamlanması ve bütçesinin de geçmesinden sonra müzenin ihalesine çıkılacağını açıkladı. Bakan Ataoğlu, projenin tamamlanması ve bölgede bir müze açılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydederek söz konusu festivalin kültürün geçmişten günümüze taşınması ve yaşatılması bakımından son derece önemli olduğunu vurgulayarak böylesi etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

3. Kaleburnu Arkeo Festivali gün boyu sürdü

İsmet Medi anısına düzenlenen 3. Kaleburnu Arkeo Festivali’nde SEVDER Gençler Halk Dansları YENDER Minik ve Küçükler Halk Dansları Gösterisi, SEVDER Çocuk Halk Dansları Gösterisi, YENDER Master Halk Dansları Gösterisi, Erenköy Jimnastik Grubu gösterileri ile Erenköy Lisesi Flamenko Dans Grubu sahne aldı. Grup Deniz Feneri ile Retro Çalgıcıları da konser verdi. Festival kapsamında kültürel ve tarihi geziler de düzenlendi, anlatımlı doğa yürüyüşü ve köy gezileri gerçekleştirildi.

Festivalde “Aynatun Ateşin ve İzlerin Baskısı” Kültürel Miras Baskı Atölyesi de ziyaretçilerle buluşurken, İsmet Medi Anısına Tavla Turnuvası da düzenlendi. Kaleburnu Kültür Evi’nde Kemal Deveci Etnografya Evi’nin açılışı yapılırken, “Hayallerimi Yaşadım” Kaleburnulu Kemal Deveci belgeseli gösterildi. Festival kapsamında ayrıca DAÜ DAKMAR tarafından hazırlanan “Kral Tepesi Fısıldıyor” sergisi de ziyaretçilere açık oldu. Festival alanında gün boyunca yerel yiyecek ve içecek stantları, el işi ve hediyelik ürünler, Kıbrıs köşesi ile şubiye, tabure ve hellim yapımı gibi geleneksel üretim atölyeleri yer aldı. Kültür, tarih, sanat ve geleneksel üretimi bir araya getiren 3. Kaleburnu Arkeo Festivali, gün boyu süren etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı.