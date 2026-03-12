“Cyprus Times” haber sitesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis bugün yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in önümüzdeki hafta Brüksel’de gerçekleştirilecek AB liderler zirvesi çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini kaydetti.

Letimbiotis, görüşmenin Hristodulidis’in girişimi ve mektubu akabinde gerçekleşeceğini belirtti.

“BM Genel Sekreteri nezdinde genişletilmiş bir konferansın özlü bir ilerleme için katalizör olabileceği görüşüne bağlı kalmayı sürdürdüklerini” ifade eden Letimbiotis, “Kıbrıs sorununun tüm başlıklarının görüşülmesi ve müzakere koşullarının yeniden oluşması için böyle bir konferansa katılmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Letimbiotis ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının hem konferansa hem de Kıbrıs sorununun tüm başlıklarının görüşüleceği müzakere sürecine hazır olduğunu, net siyasi iradeye sahip olduklarını iddia etti . Letimbiotis, özlü ilerleme perspektifini oluşturacak ve dinamizmi koruyacak girişimlerin gerekli olduğunu da söyledi.