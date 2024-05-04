Güney Kıbrıs’ta Sivil Savunma Kuvvetleri, Meteoroloji Dairesi’nin, başta batı olmak üzere bölgeyi ve giderek diğer bölgeleri etkilemesi beklenen münferit kuvvetli fırtınalarla ilgili yaptığı duyurunun ardından kamuoyuna tavsiyelerde bulundu.

Sel ve fırtına nedeniyle araçların sürüklenebileceği riski üzerinde duran Rum Sivil Savunma ve Meteoroloji Dairesi, vatandaşlarına, “ Bodrumunuzdan değerli eşyalarınızı veya pahalı ekipmanlarınızı kaldırın. Evizin dış duvarlarındaki açıklıkları onarın. Mülkünüze su girmesini önlemek için kum torbaları hazırlayın” çağrısı yaptı.

Sel sırasında, Yeraltı alanlarını terk edin ve güvenli yüksek yerlere geçin, arabanı hareketsizse, sürüklenebileceği veya su basabileceği için aracınızı terk edin” gibi uyarılar dikkat çekiyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası