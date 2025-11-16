Rum Yönetimi Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis, Göç Dairesi’nin 30 Eylül 2025’e kadarki verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta ikamet izniyle bulunan yabancı uyruklu sayısının 175 bin 677 olduğunu açıkladı.

Fileleftheros’a konuşan Yoannidis, izinli ikamet eden yabancıların 29 bin 476’sının ev işlerinde çalıştığını, 27 bin 722 kişinin göç izniyle ikamet ettiğini, 21 bin 796 kişinin yabancı şirketlerin çalışanları ve 18 bin 258 kişinin genel istihdam kapsamında olduğunu kaydetti.

Yoannidis bunlara ek, olarak 16 bin 153 kişinin uluslararası koruma statüsünde, 14 bin 985 kişinin de ailelerin bütünleştirilmesi kapsamında Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu söyledi. Eğitim amaçlı 9 bin 344, Brexit sonrasında Birleşik Krallık İstihdam Anlaşması ile 14 bin 313 kişinin, ziyaretçi statüsünde 8 bin 10, Rum aile üyesi 7 bin 897, Avrupalı kişilerin aileleri 7 bin 210 ve 513 diğer kategoride kişinin yasal ikametle Güney’de bulunduğunu ekledi.

Yoannidis, Güney’de yasal ikamet eden yabancılardan 40 bin 735’inin Rusya, 16 bin 279’unun Birleşik Krallık, 15 bin 607’sinin Nepal, 14 bin 237’sinin Hindistan, 12 bin 868’inin Suriye, 9 bin 407’sinin Çin, 8 bin 895’inin Sri Lanka, 8 bin 807’sinin Filipinler, 6 bin 172’sinin Ukrayna, 4 bin 860’ının Mısır ve 37 bin 810’unun diğer ülke uyruğunda olduğu bilgisini de verdi.