Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümünün, Lefkoşa Lokmacı Sınır Kapısı’nda Rum gençlerin gerçekleştirdiği bir eylemle gölgelenmeye çalışıldığını söyleyen Öztürkler, bu tür provokasyonları münferit bir olay olarak değerlendirmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Rum gençlerin eylemini eleştirerek, “Yunan bayraklarıyla yürüyen, ‘Türkiye dışarı’ ve ‘Türk askeri dışarı’ sloganları atan bu grup, barıştan değil, nefretten beslenen bir zihniyetin güncel tezahürüdür.” dedi.

Öztürkler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayrağımıza uzanan eller, bunun ne anlama geldiğini tarihsel hafızamızdan öğrenmelidir. Geçmişte bu milletin kutsallarına uzanan ellerin karşılaşacağı kararlılığın en açık göstergeleri örneklerle sabittir.

Bugün ELAM, Güney Kıbrıs’ta üçüncü büyük siyasi güç konumundadır. EOKA’nın mirasını taşıyan bu yapı, Grivas ve Sampson’un çizgisinde ilerlemekte; kilisenin de desteğiyle Türk askerine ve Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca tutumunu sürdürmektedir. Fanatik Rum gençliği ise bu ideolojik mirasın sokaktaki taşeronu olarak provokatif eylemlerle nefret siyasetini körüklemektedir. Bu gerçekler ortadayken, bize siyasi eşitlikten uzak, dayatmacı bir çözüm modeli sunulması kabul edilemezdir.

Girne Kalesi’ne Türk bayrağı dikmek isteyen Rum Milli Muhafız Ordusu mensupları, sözde belediye başkanları atayan zihniyet ve siyasi eşitliğimizi tanımayan Rum yönetimi, bize biçilen kefenin yalnızca birkaç örneğidir. Metehan Kapısı’ndan geçerken selamladıkları Cumhuriyet Meclisi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinde dalgalanan bayraklarımız, bu topraklarda var olan devletin en somut gerçeğidir.

Beşparmak Dağları’ndan yükselen bağımsızlık ışığımız, Rum Başkanlık Sarayı’na en fanatik Rum’un evine de süzülmektedir. Bu ışık, Kıbrıs Türk halkının iradesinin, özgürlüğünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteğinin simgesidir.

Bayrağımıza kinle yaklaşanlar bilmelidir ki karşılarında sadece bir sembolü değil, bir halkın onurunu, tarihini ve geleceğini bulur. Bu tür provokasyonları münferit bir olay olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Gelişmeler tarafımızdan dikkatle takip edilmekte olup, gereken her platformda en güçlü şekilde karşılık bulacaktır.”